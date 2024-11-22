Нелегальных трудовых мигрантов выявили в Люберцах

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции выявили нарушения в сфере миграционного законодательства в ходе рейда, который они провели на территории производства химических препаратов в деревне Мотяково под Люберцами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейским удалось пресечь нелегальную трудовую деятельность 19 мигрантов одной из стран Латинской Америки. При этом 13 из них нелегально находились в России. В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 18.10 и 18.8 КоАП РФ каждому придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Им также грозит выдворение за пределы страны. Полицейские также проверяют их работодателя.

Ранее в Подольске задержали лжеполицейских, вымогавших у мигрантов два миллиона рублей.