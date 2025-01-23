Несанкционированную рекламу устранили на дорожных объектах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу на объектах дорожной инфраструктуры, расположенной вдоль пяти региональных дорог в трех округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ее ликвидировали с остановочных павильонов на Бисеровском шоссе в селе Бисерово, на улице Ленина в деревне Ивашево и на улице Центральной в селе Кудиново Богородского округа, а также на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Кроме того, от рекламы очистили дорожные знаки на улице Набережной Циолковского в Жуковском. В ведомстве также призвали граждан не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.