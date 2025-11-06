Несанкционированный сброс отходов предотвратили в рамках рейда в Одинцово и Истре

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Экологический рейд по пресечению несанкционированной перевозки строительного мусора и грунтов провели в Истре и Одинцово. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо специалистов Минчистоты Подмосковья в рейде участвовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области, ГУ МВД России по Московской области и Главного управления региональной безопасности Московской области.

В рамках рейда проверили 26 единиц техники. У пяти из них отсутствовали необходимые для транспортировки отходов документы. На нарушителей завели административные дела. Также четыре машины отправили на специализированную стоянку.

«Так, благодаря рейду предотвращен сброс строительных отходов объемом 80 кубических метров», - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо объяснить жителям, как вывозить крупногабаритный мусор.