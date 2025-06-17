Несколько корпусов возведут в составе ЖК «Героев» в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Героев», девелопер «Главстрой Регионы» возводит шесть корпусов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 407 строители выполняют отделку квартир, в корпусе 408 — работы по устройству внутренних инженерных систем, монтажу светопрозрачных конструкций и не только. Кроме того, в корпусе 409 ведется устройство каменной кладки наружных стен, внутренних инженерных систем и другие работы, в корпусе 411 — устройство несущих конструкций, в корпусе 412 — кладка внутренних и наружных стен, монтаж оконных и балконных блоков и не только. В корпусе 413 ведется кладка.

В ведомстве уточнили, что на территории комплекса уже заработали два детских сада, а также введена в эксплуатацию школа. Для жильцов доступны зоны для прогулок, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.