Невролог назвал одну из основных причин инсульта

Одна из основных причин инсульта — стенозирующий атеросклероз сонных артерий, рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского Максим Сутормин, слова которого приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При атеросклерозе в сонных артериях образуются липидные бляшки. Пока они имеют небольшой размер, кровоток поддерживается на должном уровне, поэтому пациент даже не подозревает о заболевании.

«Вследствие сужения сонных артерий снижается кровоснабжение головного мозга и это зачастую становится причиной инсульта. Поэтому мы рекомендуем всем, но особенно людям из группы риска — страдающим от гипертонии, сахарного диабета, повышенного холестерина, курильщикам, людям с лишним весом, наблюдаться у врача», — указал специалист.

Стенозирующий атеросклероз сонных артерий — это хроническое заболевание. Чаще всего оно развивается из-за воспаления в сосудистой стенке, при склонности к тромбообразованию и повышенном холестерине.

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