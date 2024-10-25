Незаконное обращение с отходами пресекли в четырех округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области и сотрудники полиции пресекли нарушения в области обращения с отходами в четырех округах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, вблизи села Чулково Раменского округа и села Ромашково Одинцовского округа специалисты обнаружили факты незаконного приема строительных отходов и грунтов. Бульдозер и экскаватор, с помощью которых проводились работы, задержали и отправили на ответственное хранение.

Еще два факта нарушения выявили в городах Электроугли и Лыткарино. Там нарушители пытались спросить отходы на открытый грунт, самосвалы также забрали. В отношении всех нарушителей составили протоколы, их подвергнут административному наказанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.