Незаконное обращение с отходами пресекли в двух округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области и сотрудники полиции выявили незаконные точки приема строительных отходов вблизи города Электроугли и села Булатниково Ленинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Полицейские задержали три единицы специальной техники и составили протоколы об административных нарушениях. Работу по выявлению фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов будут продолжать, добавили в ведомстве.

Отметим, что с начала этой недели камеры фотофиксации в регионе установили 16 случаев перевозки мусора без оформления разрешительных документов и электронного талона, нарушителям грозят штрафы на общую сумму 547 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.