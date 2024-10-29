Незаконное размещение ресторана с конным клубом выявили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В деревне Всходы городского округа Серпухов устранили нарушение земельного законодательства, которое выявил муниципальный земельный контроль. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Специалисты установили, что на участке площадью более 2,5 га с категорией «земли сельхозназначения» и видом разрешенного использования «для дачного строительства» собственник построил ресторан, конный клуб и беседки для сдачи в аренду. После этого правообладатель выполнил процедуру по приведению вида разрешенного использования в соответствие с осуществляемой деятельностью.
В ведомстве уточнили, что подобные нарушения выявляются в ходе проверок, а также при рассмотрении обращений граждан, которые сообщают об этом в органы власти с помощью сервиса «Народный инспектор».
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