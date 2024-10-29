Незаконное размещение ресторана с конным клубом выявили в Подмосковье

Специалисты установили, что на участке площадью более 2,5 га с категорией «земли сельхозназначения» и видом разрешенного использования «для дачного строительства» собственник построил ресторан, конный клуб и беседки для сдачи в аренду. После этого правообладатель выполнил процедуру по приведению вида разрешенного использования в соответствие с осуществляемой деятельностью.

В ведомстве уточнили, что подобные нарушения выявляются в ходе проверок, а также при рассмотрении обращений граждан, которые сообщают об этом в органы власти с помощью сервиса «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.