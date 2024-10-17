Незаконную свалку ликвидируют в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении ущерба, который был нанесен незаконным размещением отходов в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Ответчиком выступает ООО «Индустриальный парк Чулково», которое является правообладателем земельного участка вблизи деревни Чулково с видом разрешенного использования для производственной деятельности. На этих землях в ходе ряда надзорных мероприятий выявили незаконный прием и складирование отходов. Согласно экспертному заключению ООО «Экоцентр», сумма ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды, превысила 43 миллиона рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.