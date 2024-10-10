Незаконные граффити и рекламу устранили на десяти дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных вдоль 10 дорог в девяти населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Санаторной в поселке Поведники в Мытищах, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Ленина в городе Озеры под Коломной, улице Новая Слобода в Ивантеевке Пушкинского округа, на Рогачевском шоссе в селе Озерецкое Дмитровского округа, на улице Куйбышева в Орехово-Зуеве. Кроме того, надписи и рекламу убрали на улице Московской и улице Полевой во Фрязине, на дорогах в селе Гжель и рабочего поселка Быково Раменского округа.

«Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.