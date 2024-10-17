Незаконные граффити и рекламу устранили на девяти дорогах в Московской области

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на девяти дорогах в восьми населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Парковой в Долгопрудном, улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе, улице Центральной в деревне Афанасово под Мытищами, улице Центральная в поселке Поливаново в Подольске. Кроме того, рекламу убрали на Павлинском шоссе в Балашихе и на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского округа, улице Коммунальной в Королеве, улице Минина в Дмитрове, а также улице Октябрьской Революции в Коломне.

Жителей и гостей региона призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры, потому что это является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.