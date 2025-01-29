Незаконный сброс мусора зафиксировали в двух округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам незаконного размещения отходов в двух округах Подмосковья — Рузском и Лотошино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения зафиксировали сотрудники полиции. Первое произошло в поселке Тучково Рузского округа, там граждане сбросили строительные отходы с транспортных средств на открытый грунт. Аналогичный случай выявили в деревне Ушаково под Лотошино. Теперь нарушителям придется выплачивать штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.