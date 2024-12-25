Незаконный сброс отходов выявили в двух округах Московской области

Инспекторы эконадзора с помощью сотрудников полиции установили факты незаконного сброса отходов в Рузе и Лотошино. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в Рузском округе водитель автоцистерны пищевого предприятия загрузил ее жидкими отходами и слил их на открытый грунт вблизи животноводческой фермы вблизи деревни Горбово. Кроме того, инспекторы установили, что жительница поселка Лотошино выгрузила отходы из автомобиля на почву вне специализированной площадки для накопления отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.