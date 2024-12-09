Незаконный вывоз отходов пресекли в двух округах Московской области

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по факту незаконного обращения с отходами, которое зафиксировали в Раменском округе и Истре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в Раменском мужчина незаконно выгрузил иловый осадок и строительные отходы на земельной участок, водителю грузового автомобиля предстоит выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей. В Истре другой мужчина осуществил незаконную выгрузку отходов неустановленного класса опасности на открытый грунт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.