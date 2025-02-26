Никита Михалков выступил на молодежном форуме «На государственной службе» в Красногорске
Михалков выступил в качестве спикера на форуме «На государственной службе»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Председатель Союза кинематографистов страны, президент Российского фонда культуры, народный артист России, почетный житель Московской области Никита Михалков стал одним из спикеров на молодежном форуме «На государственной службе», который прошел в Доме Правительства Московской области в Красногорске. Организатором выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Прокуратурой Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Михалкова за участие в этом мероприятии.
«Никита Сергеевич, в зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтеры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели. Это ребята, кому очень важно понимать, где мы находимся, куда мы идем и почему все то, что мы делаем под руководством и с идеологией президента [России Владимира Путина], имеет очень важную миссию — миссию единства нашей любимой страны. Спасибо, что вы нашли время и приехали к нам», — сказал губернатор.
В ходе форуме Михалков представил участникам один из выпусков программы «БесогонТВ» на тему «Чего вам от нас надобно?». После этого они задали режиссеру свои вопросы. Так, например, Григорий Сушенцов из Химок поинтересовался, должна ли политика влиять на культуру и киноиндустрию.
«Я совершенно уверен, что для нас огромным и тяжелым уроком стали 90-е годы, когда было решено, что всем цветам цвести. В этой ситуации, как правило, побеждают черные, разрушительные силы. А ведь все русское искусство всегда было созидательным. Поэтому отвечу на ваш вопрос так: «Да, политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны», — сказал Михалков.
Он также подчеркнул важность проведения подобных молодежных форумов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.