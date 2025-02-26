Никита Михалков выступил на молодежном форуме «На государственной службе» в Красногорске

«Никита Сергеевич, в зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтеры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели. Это ребята, кому очень важно понимать, где мы находимся, куда мы идем и почему все то, что мы делаем под руководством и с идеологией президента [России Владимира Путина], имеет очень важную миссию — миссию единства нашей любимой страны. Спасибо, что вы нашли время и приехали к нам», — сказал губернатор.