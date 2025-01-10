Новая детская поликлинику появится в подмосковном Чехове

До конца 2025 года в Чехове достроят детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. кв. м. Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в учреждении также обустроят травматологическое отделение. Сейчас рабочие выполняют установку оконных блоков и приступают к отделке внутренних помещений. Поликлиника будет соответствовать новому региональному стандарту, ее оснастят современным оборудованием. На прилегающей территории появятся парковочное пространство, детская игровая площадка и места для отдыха.

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