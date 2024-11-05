Новая комплексная услуга появилась на портале госуслуг Подмосковья

Жители Подмосковья смогут воспользоваться новой комплексной услугой, размещенной на региональном портале госуслуг, и оформить сразу три вида справок по социальным услугам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы получить услугу, пользователям нужно перейти в карточку услуги «Справки Минсоцразвития МО» и выбрать цель обращения. После этого они смогут заполнить электронную форму и направить заявление на рассмотрение. Так они смогут получить справку о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, справку о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы и не только.

«При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.