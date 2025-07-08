Новая молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. коров появится в Домодедово

В Домодедово появится новая молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. коров дойного стада. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует АО Племзавод «Повадино» за 900 млн руб. В планах — построить комплекс площадью 30,4 тыс. кв. метров, который будет включать в себя два коровника на 640 и 560 голов, родильное отделение, склады кормов.

Одна из особенностей проекта — биореакторная установка по переработке навоза в подстилку для коров. Это позволит повысить экологическую безопасность и улучшить санитарные условия для отдыха животных.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется уже в конце текущего года. С его открытием производство молока в Подмосковье увеличится на 12 тыс. тонн в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству в Серебряных Прудах животноводческого комплекса на 3 тыс. фуражных коров.