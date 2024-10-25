Новая подстанция скорой помощи в Мытищах готова наполовину

В деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи, стройготовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 150 рабочих и пять единиц техники. Ведется монтаж оконных блоков, устройство инженерных сетей, внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, объект возводят с использованием технологии модульного строительства. Подрядчиком на объекте выступает ООО «Крост-Д», его площадь превысит 1,3 тысячи квадратных метров.

Подстанция будет рассчитана на пять бригад в смену, там разместят диспетчерскую, комнату отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров и другие помещения. Рядом с ней обустроят гараж с боксом для ремонта, стоянку и парковку. Завершить работы планируют в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.