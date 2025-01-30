Новая поликлиника для детей и взрослых открылась в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе состоялось открытие новой поликлиники для детей и взрослых. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Общая площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м. С открытием медучреждения были трудоустроены более 200 человек.

В поликлинике обустроили отдельные входы в отделения для взрослых и маленьких пациентов. При каждом работает регистратура и гардероб, действуют фильтр-боксы, кабинеты приема анализов, помещения неотложной помощи.

Прием будут вести врачи узких специальностей. Также оборудованы кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар на шесть коек, зал ЛФК, массажный кабинет.

В здании создана доступная среда: здесь широкие дверные проемы и коридоры, входы в здание расположены на уровне земли, оборудованы лифты и санузлы для маломобильных граждан.

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