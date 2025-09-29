Новая производственная линия открылась на стекольном заводе в Клину

Новая производственная линия открылась на Клинском стекольном заводе. В ее запуск инвестировали 8,5 млрд руб., рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в ведомстве, запуск линии полированного стекла стал первым этапом обновления предприятия. В целом в модернизацию планируется вложить более 13 млрд руб.

Благодаря запуску новой линии на заводе было создано 87 новых рабочих мест. Мощность линии составит до 600 тонн стекла в сутки. Она будет производить уникальное просветленное стекло толщиной от 3 до 12 мм и размером до 12 м.

