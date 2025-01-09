Новая школа на 850 мест откроется в жилом комплексе «Мытищи Парк»

Новая школа откроется на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в Мытищах, передает Министерство жилищной политики Московской области. Учреждение рассчитано на 850 мест.

Объект строится в рамках комплексного развития территории. Сейчас степень его строительной готовности превышает 18%. На площадке ведутся монолитные работы вертикальных конструкций первого этажа.

В школе будет от трех до четырех этажей. Первые два этажа предназначены для младших классов, третий и четвертый этажи — для старшеклассников. В здании обустроят удобные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, актовый зал на 320 мест, библиотеку, медицинские кабинеты.

На прилегающей территории проведут благоустройство и обустроят спортивную зону с футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками, участком для сдачи нормативов ГТО.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе в рамках нацпроекта «Образование» построили свыше 160 новых школ.