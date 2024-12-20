Новая школа появится в микрорайоне Барыбино в Домодедово

На улице Макаренко микрорайона Барыбино в Домодедово продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, стройготовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 114 рабочих и четыре единицы техники. Строители проводят монтаж внутренних инженерных сетей, занимаются отделкой помещений, ведут фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составит более 10,7 тыс. кв. м. Для школьников обустроят учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр и другие помещения. Открыть учреждение планируют в новом учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.