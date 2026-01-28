Новая школа появится в районе ЖК «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском построят новую школу в районе ЖК «Лукино-Варино». Учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В школе будет обеспечено обучение в одну смену. Наполняемость каждого класса составит 25 человек.

В новой школе обустроят пищеблок с обеденным залом, медицинский блок, игровую комнату, актовый зал, спортзал, библиотечно-информационный цент, центр детских инициатив.

Сейчас школа построена наполовину. Завершить строительные работы планируется до конца 2026 года.

