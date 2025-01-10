Новое эндоскопическое оборудование закупили в подмосковные больницы

«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.