Новое эндоскопическое оборудование закупили в подмосковные больницы
Около 200 единиц эндоскопического оборудования закупили в подмосковные больницы
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году в подмосковные больницы закупили 200 единиц эндоскопического оборудования, включая видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и так далее, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Работы прошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку нового медоборудования в прошлом году направили порядка 1,1 млрд рублей. Оно поступило в Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую и другие больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.