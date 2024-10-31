Новое импортозамещающее предприятие появилось в Московской области

Компания ООО «УДТ-Техника» построила новое импортозамещающее предприятие в Долгопрудном на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», там будут производить комплектующие для грузового автотранспорта и спецтехники. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сейчас компания осуществляет закупку и наладку оборудования. Инвестиции в реализацию проекта составляют 135 миллионов рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания наладить выпуск рукавов высокого давления (РВД), которые используются в гидравлических системах различных видов техники и оборудования, ремкомплектов и не только.

Напомним, что подобрать земельный участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.