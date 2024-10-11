Новое оборудование для спасения новорожденных закупили в медорганизации Подмосковья

В медорганизации Подмосковья закупили новое неонатологическое оборудование, предназначенное для оказания помощи новорожденным, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Закупку произвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что среди нового оборудования были инкубаторы, которые нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также рожденных раньше положенного срока. С начала 2024 года в медучреждения региона поступило 23 инкубатора для новорожденных на сумму почти 94 миллиона рублей. До конца года планируется закупить еще 37 единиц.

Новую технику уже поставили в Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, Клинскую больницу и Серпуховской родильный дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.