Новое оборудование для ультразвуковых исследований передали женским консультациям МОЦОМД
Женские консультации МОЦОМД оснастили современным УЗИ-оборудованием
Фото: [МОЦОМД]
Новые современные УЗИ-аппараты передали всем женским консультациям МОЦОМД. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, в консультацию № 1 передали аппарат УЗИ с цветным допплером и тремя датчиками. С его помощью можно проводить комплексное обследование беременных женщин. В консультацию № 2 поступило оборудование для отделения антенатальной охраны плода — оно позволяет проводить скрининговые исследования плода для выявления пороков развития.
Специалисты учреждения уже прошли обучение по работе с новыми аппаратами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по закупке почти 700 единиц оборудования для перинатальных центров области.