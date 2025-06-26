Новое оборудование для ультразвуковых исследований передали женским консультациям МОЦОМД

Новые современные УЗИ-аппараты передали всем женским консультациям МОЦОМД. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в консультацию № 1 передали аппарат УЗИ с цветным допплером и тремя датчиками. С его помощью можно проводить комплексное обследование беременных женщин. В консультацию № 2 поступило оборудование для отделения антенатальной охраны плода — оно позволяет проводить скрининговые исследования плода для выявления пороков развития.

Специалисты учреждения уже прошли обучение по работе с новыми аппаратами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по закупке почти 700 единиц оборудования для перинатальных центров области.