Новое оборудование поступило в Московский областной клинический наркологический диспансер
Наркодиспансеру Подмосковья передали новое оборудование
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Московскому областному клиническому наркологическому диспансеру передали новое оборудование. Это жидкостный хроматомасс-спектрометр, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
С помощью аппарата специалисты смогут выявлять в пробах даже минимальные следы наркотических веществ. Это позволит повысить точность анализов и ускорит их проведение.
Стоимость техники составляет более 81 млн руб. Оборудование установили в Одинцовском филиале учреждения.
Ранее о планах по оснащению учреждений здравоохранения региона новой техникой рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.