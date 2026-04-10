Новое оборудование за 40 млн рублей передадут Московскому областному центру крови в 2026 году
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В 2026 году Московский областной центр крови получит новое оборудование стоимостью более 40 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В этом году мы закупили для Центра крови шесть единиц медицинского оборудования на сумму свыше 40 млн рублей, два аппарата уже поступили и используются в работе», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Так, учреждению передадут технику для забора и хранения донорской крови и ее компонентов. Это, в том числе, биохимический анализатор, автоматический коагулометр, облучатель крови.
