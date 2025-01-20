Новое отделение открылось в Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля открылось отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек круглосуточного пребывания, здесь будут восстанавливаться пациенты, которые перенесли болезни центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Кроме того, мы работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такими как нарушения памяти, мышления и речи», — сказала заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина.

По ее словам, в новом отделении работают психологи, массажисты, логопеды, эргоспециалисты и другие специалисты. Его оснастили современным оборудованием, в том числе тренажером с функцией биологической обратной связи, велотренажером с электростимуляцией и так далее. Пройти реабилитацию можно будет бесплатно, по полису ОМС.

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