Новое производство бытовой химии запустят в Подмосковье

Новое производство бытовой химии запустят в Богородском округе. На территории муниципалитета близится к завершению строительство производственного здания, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. м. В нем запустят производство бытовой химии методом механического смешивания готовых компонентов. Внутри обустроят производственный цех, лабораторию, склады.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет около 90%. Здание достроят в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с производством косметики бренда Mixit. Завод компании расположен в Солнечногорске.