Новое производство бытовой химии запустят в Подмосковье

В Богородском округе появится новое производство бытовой химии
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Новое производство бытовой химии запустят в Богородском округе. На территории муниципалитета близится к завершению строительство производственного здания, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. м. В нем запустят производство бытовой химии методом механического смешивания готовых компонентов. Внутри обустроят производственный цех, лабораторию, склады.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет около 90%. Здание достроят в четвертом квартале этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с производством косметики бренда Mixit. Завод компании расположен в Солнечногорске.