Новое производство кофе планируют запустить в Подмосковье

В Подмосковье планируется запустить новое предприятие по производству кофе. Подробности о проекте рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект планирует реализовать компания TNI KING COFFEE. Детали обсудили представители подмосковного министерства и международного кофейного бренда в рамках Международной выставки WorldFood Moscow.

Новое предприятие планируется построить на 15 га. Ожидается, что в год оно будет производить около 25 тыс. тонн кофе — молотого и растворимого. Построить объект намерены в период с 2026 по 2028 годы.

По объему производства кофе Подмосковье занимает первое место в ЦФО и второе место в России. С начала года выпуск этой продукции вырос почти на 13%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет модернизировано производство на предприятиях «ПепсиКо Холдингс».