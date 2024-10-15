Новое производство одежды запустят в Подмосковье

ООО «ЕГЛЕГПРОМ» увеличит производственные мощности за счет строительства нового предприятия по производству женской одежды в Егорьевске, для реализации инвестпроекта компании уже передали участок земли в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 510 миллионов рублей. Завершить строительство и ввести производственно-складской комплекс в эксплуатацию компания планирует во II квартале 2027 года. Для жителей региона на новом предприятии будет создано более 260 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что производственно-складской комплекс возведут участке площадью пять гектаров, который передали в аренду по льготной ставке 1 рубль в год.

Компания «ЕГЛЕГПРОМ» входит в группу компаний CHARUEL, ежегодно она выпускает более 1,5 тысячи моделей одежды. Ее продают через собственную сеть розничных магазинов в России и за рубежом.

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