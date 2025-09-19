Новое реанимационное оборудование ввели в работу в Подольской детской больнице
В Подольской детской больнице начали применять новое оборудование
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Новое оборудование для реанимации новорожденных ввели в работу в Подольской детской больнице. Это аппарат открытой реанимационной системы и кувезы LeadBorn, аппараты ИВЛ, а также наркозный аппарат.
По словам главы округа Григория Артамонова, оснащение учреждения новым оборудованием ведется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В ноябре в больницу планируется поставить новое оборудование для отделений отоларингологии, хирургии и травматологии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оснащению медучреждений региона новой техникой.