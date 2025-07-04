Новое высокотехнологичное оборудование заработало в отделении новорожденных роддома МОЦОМД

Современный высокотехнологичный аппарат для отделения новорожденных появился в роддоме МОЦОМД. Это инфракрасный неонатальный обогреватель, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Аппарат — отечественного производства. С его помощью можно поддерживать оптимальную температуру тела новорожденного ребенка в первые часы его жизни: оборудование обеспечивает мягкий и равномерный прогрев.

«Система контроля температуры позволяет точно регулировать интенсивность обогрева в зависимости от потребностей каждого конкретного ребенка», — рассказала завотделением новорожденных Ольга Сафронова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для перинатальных центров региона закупят новое оборудование.