Новое высокотехнологичное оборудование заработало в отделении новорожденных роддома МОЦОМД
Новый инфракрасный неонатальный обогреватель передали МОЦОМД
Фото: [МОЦОМД]
Современный высокотехнологичный аппарат для отделения новорожденных появился в роддоме МОЦОМД. Это инфракрасный неонатальный обогреватель, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Аппарат — отечественного производства. С его помощью можно поддерживать оптимальную температуру тела новорожденного ребенка в первые часы его жизни: оборудование обеспечивает мягкий и равномерный прогрев.
«Система контроля температуры позволяет точно регулировать интенсивность обогрева в зависимости от потребностей каждого конкретного ребенка», — рассказала завотделением новорожденных Ольга Сафронова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для перинатальных центров региона закупят новое оборудование.