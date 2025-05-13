Нового лидера профсоюзной организации избрали в Минздраве Подмосковья

В Министерстве здравоохранения Московской области был избран новый лидер первичной профсоюзной организации. Им стал заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и финансового контроля Владимир Токарев.

В общей сложности в выборном собрании приняли участие свыше 180 членов профсоюза. Почетные места в президиуме заняли зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин, его заместитель Андрей Раздорский и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

Как отметила Суслонова, по данным на 1 января текущего года охват профсоюзного членства в подмосковном Минздраве составил 83,7%. Она также пожелала успехов новому председателю.

Ранее сообщалось, что губернатора Андрея Воробьева избрали председателем Общественного совета областной программы «Герои Подмосковья».