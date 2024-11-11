Нового министра здравоохранения назначили в Московской области

Новым министром здравоохранения Московской области станет Максим Забелин, бывший руководитель администрации главы Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

«Руководитель администрации главы республики Забелин Максим Алексеевич принял решение возвратиться в медицину. Ему поступило серьезное предложение возглавить крупнейшую систему здравоохранения Московской области», — сказал Хабиров.

По его словам, к новым обязанностям он приступит с завтрашнего дня. Забелин окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова (Санкт-Петербург), клиническую ординатуру Государственного института усовершенствования врачей Минобороны России, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. У него есть ученая степень доктора медицинских наук. До этого он работал заместителем главного врача областного онкологического диспансера, замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) страны и возглавлял Министерство здравоохранения Башкирии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.