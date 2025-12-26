Новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки в Подмосковье посетили около 9 тыс. детей

Почти 9 тыс. детей Подмосковья посмотрели новогоднее шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходило 24 и 25 декабря в ледовом дворце «Витязь» города Подольск на Губернаторской елке. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В мюзикле на льду приняли участие именитые спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований. В ведомстве уточнили, что в 2025 году реализовали новый формат Губернаторской елки - вместо традиционного театрализованного представления детям показали ледовыми шоу. В общей сложности были организованы восемь мероприятий, которые посетили почти 40 тыс. детей из всех городов Московской области. Среди них – дети участников специальной военной операции и из многодетных семей, а также из семей с низкими доходами, семейных центров региона и дети-инвалиды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.