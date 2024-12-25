Новогодние мероприятия пройдут в банных комплексах в Подмосковье

В Подмосковье работают более 650 банных комплексов, во многих из них на новогодние праздники планируют провести различные мероприятия. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в оздоровительном комплексе «Термы» в Мытищах в праздничные дни подготовят веселые старты, квесты и пенные дискотеки, подольские «Бани Алексеева» — проведут парения и так далее. Узнать подробности о мероприятиях можно на сайтах банных комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.