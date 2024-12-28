Новогодний праздник «В гостях у Карлсона» прошел для семей участников СВО Подмосковья

Семейный праздник «В гостях у Карлсона» прошел в Театре Моссовета. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Линия сердца» при поддержке Правительства Московской области, Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, ОНФ и Госфонда «Защитники Отечества».

Праздник посетили дети и жены участников СВО, дети из многодетных семей и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети-инвалиды и студенты с детьми.

Гостей мероприятия поздравила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Она отметила, что семьи участников СВО могут в любой момент обратиться за советом или поддержкой в аппарат уполномоченного.

Перед представлением прошла интерактивная программа с мастер-классами и вручением подарков. После этого состоялся спектакль, основанный на знаменитой истории Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне.