Новогодний спектакль представили в Подмосковье для детей, эвакуированных из Белгородской и Курской областей

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Натальи Сац представили предновогодний спектакль по произведению А. С. Пушкина «Сказка о Царе Салтане» для детей, эвакуированных из Белгородской и Курской областей, которые проживают в Подмосковье. Мероприятие организовали театр и подмосковная Общественная палата в рамках проекта «Объединяя театром», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Дети также смогли посетить экскурсию по театральному закулисью, увидеть художественные мастерские театра, узнать больше о театральных профессиях и не только. Гостем на мероприятии стала солистка Большого академического театра, член Общественной палаты региона Анна Аглатова.

В рамках проекта в 2024 году профессиональные педагоги по музыкальному и театральному мастерству также провели индивидуальные занятия с детьми на территориях ДНР и ЛНР. Его создала заместитель председателя Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Мария Большакова совместно с Минкультом России.

«Проект родился в 2022 году, когда к нам в Московскую область приехали первые жители Донбасса. Мы с педагогами театра имени Н. И. Сац побывали во всех пунктах временного размещения Московской и Владимирской областей и начали проводить совместные мастер-классы и индивидуальные занятия», — поделилась Мария Большакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.