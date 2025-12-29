Новогодний спектакль прошел в обновленном театре «ФЭСТ» в Мытищах

В Мытищах открылся после реконструкции театр «ФЭСТ». В учреждении состоялся показ новогоднего спектакля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках первого этапа реконструкции появились две новые площадки в виде пристроек с двух сторон от основного здания. Фойе большого зала расширили, а в боковых пристройках разместили помещения для реквизита, декораций и костюмов, а также гримерные, мультимедийную студию, репетиционные залы и помещения для хранения оборудования.

В театре заменили мебель, установили новое оборудование на основной и камерной сценах. Также была создана доступная среда, оборудовано видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что ход реконструкции театра проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.