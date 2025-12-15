Новогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Подольске на территории парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Об этом рассказали в администрации округа.

Принять участие в забеге могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на участие и подготовить костюм Деда Мороза или Снегурочки.

Длина дистанции составит 2026 метров. Всем участникам вручат медали. Также посетителей ждут горячий чай и каша, игра в «Тайного Деда Мороза».

