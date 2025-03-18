Новостройке в подмосковном ЖК «G3 Театральный» присвоили адрес

Дому № 1 в ЖК «G3 Театральный» Раменского округа присвоили адрес, на нем уже установили адресные таблички. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что новостройка расположена в рабочем поселке Ильинский на улице Театральная, д. 6в. На территории жилого квартала также возведут детский сад на 65 мест, установят спортивные площадки, откроют кафе и магазины. Во дворе появится зона отдыха, лесная гостиная и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.