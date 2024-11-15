Новостройку в составе ЖК «Федоскинская слобода» ввели в эксплуатацию в Мытищах

В ЖК «Федоскинская слобода» в Мытищах ввели в эксплуатацию малоэтажный жилой дом, соответствующее разрешение получило ООО «Е-ИНВЕСТ». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В трехэтажный дом смогут переехать 75 семей, его площадь составляет более трех тысяч квадратных метров. В новостройке предусмотрены квартиры различной планировки. На прилегающей территории разместили места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.