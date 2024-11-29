Новостройку в составе ЖК «Ильинские Луга» поставили на кадастр в Красногорске

На территории ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске поставили на кадастровый учет жилой дом № 17, этому способствовала совместная работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, оформить прикрепление к поликлинике и не только. Новостройка рассчитана на 288 квартир, на прилегающей территории для жильцов обустроили площадки для игр и отдыха. На территории жилого комплекса также есть девять детских садов, четыре школы, две поликлиники и больница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.