Новостройку в составе ЖК «Жулебино парк» поставили на кадастр в Люберцах

В Люберцах на территории ЖК «Жулебино парк» поставили на кадастровый учет корпус № 17, работу провели сотрудники Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки дома на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и не только. Новостройка рассчитана на 336 квартир, их общая площадь составляет более 13,1 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.