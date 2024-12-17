Новостройку ввели в эксплуатацию на территории ЖК «Белая дача парк» в Котельниках

В Котельниках ввели в эксплуатацию многоквартирный дом в составе жилого квартала «Белая дача парк», компания ПИК уже получила соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новые квартиры смогут переехать более 1,4 тысячи семей. В новостройке расположены квартиры разной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. На первом этаже дома откроют магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы, внутри подъездов также есть зоны для хранения колясок и велосипедов. Во дворе обустроили детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки. На территории жилого квартала уже открылись два детских сада и одна школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.