Новую автомойку построили в Домодедово

Новую автомойку, рассчитанную на восемь боксов, построили в Домодедово. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возвели на Советской улице. Здесь обустроены восемь моечных боксов, а также открыто кафе. Часть постов работает с операторами, часть — в формате самообслуживания.

В реализацию проекта инвестировали 47 млн рублей. С вводом объекта в округе появится порядка 16 рабочих мест. Заключение о соответствии проекту уже выдано.

